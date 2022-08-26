Хакери вкрали секретні документи про озброєння та місію НАТО у країнах Балтії: що відомо

Група хакерів продає в інтернеті секретні військові документи, які містять дані про сучасні системи озброєння країн НАТО і, ймовірно, місію альянсу в країнах Балтії. Витік даних стався в Італії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Так, хакерам вдалося отримати доступ до даних, пов'язаних із великим європейським виробником зброї - MBDA Missile Systems, європейською компанією зі штаб-квартирою у Франції.

Вкрадені дані продаються на російських та англійських форумах. Обсяг інформації становить 80 Гб, а ціна - 15 біткоїнів (приблизно 321 тисяч доларів). Хакери стверджують, що вже продали добірку документів як мінімум одному невідомому покупцю.

В оголошенні про продаж вкрадених даних хакери стверджували, що мають "засекречену інформацію про співробітників компаній, які брали участь у розробці закритих військових проектів", а також "проектну документацію, креслення, презентації, відео- і фотоматеріали, контракти і листування з іншими компаніями".

Безкоштовний зразок даних обсягом 50 Мб, який вдалося переглянути ВВС, включає документи з позначками "Конфіденційно НАТО", "Для обмеженого користування НАТО" та "Несекретна контрольована інформація".

Крім зразка, злочинці надали електронною поштою додаткові документи, у тому числі два з позначкою "Секретно НАТО".

Хакери не підтвердили, з яких джерел вони отримали матеріали.

Реакція компанії

MBDA визнала, що стався витік і у виставленому на продаж пакеті є документи, що належать їй, проте фірма запевняє, що в вкрадених файлах не було нічого секретного.

"Внутрішня перевірка компанії показала, що дані, доступні в Інтернеті, не є секретними, ні конфіденційними", - заявили в компанії.

Однак деякі з документів, які, наскільки відомо, були викрадені з MBDA, позначені як "службова інформація, яка не підлягає розголошенню чи відтворенню".

Що кажуть у НАТО

У НАТО своєю чергою заявили наступне: "Ми оцінюємо ситуацію з даними, ймовірно вкраденими з MBDA. Ми не бачимо жодних ознак того, що було порушено недоторканність будь-яких мереж НАТО".

На думку колишнього посадовця, ймовірність того, що ці документи були розсекречені, малоймовірна - з огляду на те, що більшість файлів, мабуть, було створено у період з 2017 по 2020 рік.

"У НАТО занадто багато засекречених документів, але це маркування не марне. Воно ставиться упорядником даних, і гриф "СЕКРЕТНО НАТО" не застосовується будь-де. Це дійсно та інформація, яку НАТО не хоче оприлюднити", - сказав він.