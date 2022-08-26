Хакеры украли секретные документы о вооружении и миссии НАТО в странах Балтии: что известно

Группа хакеров продает в интернете секретные военные документы, которые содержат данные о современных системах вооружения стран НАТО и, предположительно, миссии альянса в странах Балтии. Утечка данных произошла в Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

Так, хакерам удалось получить доступ к данным, связанным с крупным европейским производителем оружия - MBDA Missile Systems, европейской компанией со штаб-квартирой во Франции.

Украденные данные продаются на российских и английских форумах. Объем информации составляет 80 Гб, а цена - 15 биткоинов (примерно 321 тысяч долларов). Хакеры утверждают, что уже продали подборку документов как минимум одному неизвестному покупателю.

В объявлении о продаже украденных данных хакеры утверждали, что обладают "засекреченной информацией о сотрудниках компаний, принимавших участие в разработке закрытых военных проектов", а также "проектной документацией, чертежами, презентациями, видео- и фотоматериалами, контрактами и перепиской с другими компаниями".

Бесплатный образец данных объемом 50 Мб, который удалось просмотреть ВВС, включает документы с пометками "Конфиденциально НАТО", "Для ограниченного пользования НАТО" и "Несекретная контролируемая информация".

Помимо образца, преступники предоставили по электронной почте дополнительные документы, в том числе два с пометкой "Секретно НАТО".

Хакеры не подтвердили, из скольких источников они добыли материалы.

Реакция компании

MBDA признала, что произошла утечка и в выставленном на продажу пакете есть принадлежащие ей документы, однако фирма уверяет, что в украденных файлах не было ничего секретного.

"Внутренняя проверка компании показала, что данные, доступные в Интернете, не являются ни секретными, ни конфиденциальными", - заявили в компании.

Однако некоторые из документов, которые, насколько известно, были украдены из MBDA, помечены как "служебная информация, не подлежащая разглашению или воспроизведению".

Что говорят в НАТО

В НАТО в свою очередь заявили следующее: "Мы оцениваем ситуацию с данными, предположительно украденными из MBDA. Мы не видим никаких признаков того, что была нарушена неприкосновенность каких- либо сетей НАТО".

По мнению бывшего чиновника, вероятность того, что эти документы были рассекречены, невелика - учитывая, что большинство файлов, по-видимому, были созданы в период с 2017 по 2020 год.

"В НАТО слишком много засекреченных документов, но эта маркировка не бесполезна. Она ставится составителем данных, и гриф "СЕКРЕТНО НАТО" не применяется где попало. Это действительно та информация, которую НАТО не хочет обнародовать", - сказал он.