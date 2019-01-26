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Хакери опублікували масштабну кількість даних про РФ і війну на Донбасі

Новини » Суспільство    26.01.2019 - 19:46
Хакери опублікували масштабну кількість даних про РФ і війну на Донбасі
Ілюстративне фото (Pixabey)

Опубліковані дані містять інформацію про війну на Донбасі, зв'язки РФ з РПЦ та інше

Проект DDoSecrets website у п'ятницю, 25 січня, опублікував дані електронних листувань, які містять інформацію щодо Російської Федерації та війни на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як повідомляється, більшість матеріалів, які мають назву "Темний бік Кремля" містять інформацію про війну на Донбасі, зв'язки Кремля з Російською православною церквою, операції російських олігархів та інше. Загалом хакери опублікували щонайменше 175 гігабайтів інформації.

"Ми намагались зібрати та поширити наявні матеріали з недостатньо дослідженої теми: російські владні кола, їх взаємозв’язки та операції впливу. Люди мають лише побічне уявлення про це. Крім небагатьох експертів, цю тему не досліджували детально і в контексті", - розповіла журналістка Емма Бест, яка допомагала в організації проекту.

Зазначається, що серед опублікованих документів матеріали російського Міністерства внутрішніх справ, матеріали російської хакерської групи "Шалтай Болтай", документи російського відомства з експорту зброї "Рособоронекспорт" та "хакерська хвиля", яка стосувалась збиття літака MH17 над Донбасом в 2014 році.

Нагадаємо, 4 січня у Німеччині сталася хакерська атака, що призвела до масштабного витоку персональної інформації, за попередніми оцінками, найбільшого у країні.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що хакери, імовірно з Китаю, читали дипломатичне листування, яким країни ЄС обмінювалися по захищених каналах, більше трьох років.

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