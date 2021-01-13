ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Хакери поширили в мережі викрадені дані про COVID-вакцини Pfizer і Moderna

Середа 13 січня 2021 10:37
Хакери поширили в мережі викрадені дані про COVID-вакцини Pfizer і Moderna
Фото: хакер (freepik.com)
Автор: Андрій Козловський

Хакери, які атакували Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) 9 грудня 2020 року, поширили в мережі викрадені документи про вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer/BioNTech і Moderna. Правоохоронні органи вживають необхідних заходів.

Про це говориться в повідомленні агентства.

"Розслідування кібератаки на EMA показало, що деякі незаконно отримані документи, пов'язані з ліками та вакцинами COVID-19, які належать третім особам, були опубліковані в інтернеті", - повідомило агентство.

Які саме дані потрапили в мережу в агентстві не уточнили. Однак відомо, що EMA продовжує співпрацювати зі слідством і повідомляти будь-які додаткові юридичні та фізичні особи, чиї документи та особисті дані могли дістати хакери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська агенція лікарських засобів (EMA) підтвердило, що під час кібератаки на відомство хакери викрали дані про вакцини Moderna і Pfizer.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі кібератака

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся