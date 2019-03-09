Хакери з КНДР викрали майже 570 млн доларів з криптовалютних бірж

У період з 2017 по 2018 рік хакери вчинили мінімум 5 успішних зломів криптовалютних бірж країн Азії

Хакеры из Северной Кореи (КНДР) в период с 2017 по 2018 год похитили почти 570 млн долларов из криптовалютных бирж. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Nikkei.

По оценкам экспертов комитета Совета безопасности ООН по вопросам санкций в отношении КНДР, в течение последних лет хакеры совершили минимум 5 удачных взломов криптовалютных бирж в различных странах Азии. При этом Пхеньян использовал технологии блокчейна, чтобы обойти санкционный режим.

Кроме того, северокорейские компании начали активно использовать сети YouTube и Instagram для продажи военной техники, что запрещено санкциями. Также, с помощью мессенджера WeChat компании осуществляли нелегальную торговлю в открытом море.

Напомним, ранее сообщалось, что спутник американской компании DigitalGlobe сделал серию снимков объекта вблизи Пхеньяна, которые могут свидетельствовать о том, что КНДР готовится к запуску ракеты.

Как писало РБК-Украина, советник президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США будут искать способы, чтобы нарастить санкции против КНДР, если Пхеньян не откажется от своей ядерной программы.

Отметим, что речь идет о ядерном разоружении Корейского полуострова, о чем Трамп договаривался с лидером КНДР Ким Чен Ыном на саммите в Сингапуре 12 июня 2018.