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КНДР може готувати запуск ракети, - National Public Radio

Новини » Надзвичайні події    09.03.2019 - 05:04
КНДР може готувати запуск ракети, - National Public Radio
Фото: КНДР (wikimedia.org)

Стало відомо про можливу підготовку до запуску ракети КНДР

Знімки з супутника американської компанії DigitalGlobe об'єкта поблизу Пхеньяна можуть свідчити про те, що Північна Корея готується до запуску ракети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на National Public Radio.

Повідомляється, що КНДР готується до запуску ракети, можливо, космічної в найближчому майбутньому.

Зазначено, що знімки були зроблені 22 лютого, на них зображений об'єкт, відомий як Sanumdong, на якому Північна Корея зібрала деякі з своїх міжконтинентальних балістичних ракет та ракет для запуску супутників.

Крім того, на кадрах видно легкові та вантажні автомобілі, припарковані поруч з об'єктом. Також видно залізничні вагони, поруч з якими встановлені два крана.

"Коли ви зберете все це воєдино, це дійсно схоже на те, що північнокорейці знаходяться в процесі складання ракети", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 2017 році КНДР провела запуск ракети, яка могла впасти у виключній економічній зоні Японії.

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