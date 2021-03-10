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Хакери атакували сайт парламенту Норвегії через уразливість Microsoft

Автор: Андрій Козловський

Хакери атакували сайт парламенту Норвегії. Поки що невідомі масштаби атаки, однак є підтвердження, що зловмисникам вдалося вилучити певні дані.

Про це повідомляє Reuters.

"Атака сталася внаслідок використання уразливості програм Microsoft, ця проблема носить міжнародний характер", - ідеться в поширеному в середу повідомленні норвезького парламенту.

Наразі невідомо, хто стоїть за атакою. Подальше розслідування справи передано поліції.

"На цей момент неможливо побачити зв'язок цієї атаки з атакою, якій парламент піддався перед початком осені 2020 року", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 24 серпня минулого року парламент Норвегії повідомив про масштабний злам його системи електронної пошти. Тоді голова Міністерства закордонних справ країни Іне Еріксен Сорейде звинуватила Росію.

Також РБК-Україна писало, що сервери електронної пошти Європейського банківського управління стали вразливі в результаті глобальної кібератаки на Microsoft Exchange. Орган ЄС заявив, що доступ до особистих даних міг бути отриманий з його серверів і відключив всю свою поштову систему, поки оцінював збитки.

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Новини України хакери
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