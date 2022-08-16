Сайт "Енергоатому" піддався найбільшій з початку вторгнення кібератаці з РФ

Російські хакери провели найпотужнішу з початку війни кібератаку на сайт "Енергоатому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" в Telegram .

"Сьогодні, 16 серпня 2022 року, відбулася найпотужніша з початку повномасштабного вторгнення Росії хакерська атака на офіційний сайт ДП "НАЕК "Енергоатом". Його атакували з території Російської Федерації", - розповіли в компанії.

За даними "Енергоатому", для кібератаки хакери використовували 7,25 мільйонів бот-юзерів, які приблизно 3 години симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки компанії.

При цьому наголошується, що атака ніяк не вплинула на роботу сайту і залишилася непомітною для користувачів.