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Сайт "Енергоатому" піддався найбільшій з початку вторгнення кібератаці з РФ

Новость на русском →
Вівторок 16 серпня 2022 21:32
Сайт "Енергоатому" піддався найбільшій з початку вторгнення кібератаці з РФ Фото: cайт "Енергоатому" піддався найбільшій з початку вторгнення кібератаці з РФ (freepik.com)
Автор: Іван Носальський

Російські хакери провели найпотужнішу з початку війни кібератаку на сайт "Енергоатому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" в Telegram.

"Сьогодні, 16 серпня 2022 року, відбулася найпотужніша з початку повномасштабного вторгнення Росії хакерська атака на офіційний сайт ДП "НАЕК "Енергоатом". Його атакували з території Російської Федерації", - розповіли в компанії.

За даними "Енергоатому", для кібератаки хакери використовували 7,25 мільйонів бот-юзерів, які приблизно 3 години симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки компанії.

При цьому наголошується, що атака ніяк не вплинула на роботу сайту і залишилася непомітною для користувачів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські хакери більше 200 разів атакували Україну лише на початку серпня. Зараз спостерігається зростання кількості атак.

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Энергоатом Російська Федерація Кібератака
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