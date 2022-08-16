Сайт "Енергоатому" піддався найбільшій з початку вторгнення кібератаці з РФ
Російські хакери провели найпотужнішу з початку війни кібератаку на сайт "Енергоатому".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом" в Telegram.
"Сьогодні, 16 серпня 2022 року, відбулася найпотужніша з початку повномасштабного вторгнення Росії хакерська атака на офіційний сайт ДП "НАЕК "Енергоатом". Його атакували з території Російської Федерації", - розповіли в компанії.
За даними "Енергоатому", для кібератаки хакери використовували 7,25 мільйонів бот-юзерів, які приблизно 3 години симулювали сотні мільйонів переглядів основної сторінки компанії.
При цьому наголошується, що атака ніяк не вплинула на роботу сайту і залишилася непомітною для користувачів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські хакери більше 200 разів атакували Україну лише на початку серпня. Зараз спостерігається зростання кількості атак.
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