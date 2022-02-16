Хакерські атаки в Україні тривають: в Держспецзв'язку пояснили ситуацію

Станом на сьогодні, в Україні продовжують здійснюватися DDoS-атаки. При цьому ситуація залишається контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Держспецзв’язку Віктора Жору під час брифінгу.

"Зараз ситуація контрольована. Атака продовжується. Середні показники потужності атаки сягають десятків гігабіт на секунду. Ми фіксуємо комбінацію методів, тобто цілу низку технологій атаки на ресурси, що свідчить про координацію дій атакувальників, про залучення великого об'єму ресурсів, але ми справляємось", - розповів він.

Нагадаємо, вчора піддалися кібератаці, зокрема, Приват24, Ощадбанк 24/7, сайти Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ.

При цьому, станом на сьогодні DoS-атака на сайт Міністерства оборони України ще триває.

Згодом глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що на країну вчора здійснили найбільшу в історії DDoS-атаку, але до неї були готові.

Разом з тим українців попередили про масовий злом через соціальну мережу Facebook.