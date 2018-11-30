Хакерів РФ підозрюють в атаці на політиків ФРН, - Spiegel

Фото: хакерська атака (pixabey)

Російських хакерів підозрюють в кібератаках на депутатів Бундестагу

У Німеччині російських хакерів підозрюють в кібератаках на депутатів Бундестагу, Збройні сили країни і посольства. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

Як наголошується, хакери належать групі Snake, також відомої як Turla. При цьому Spiegel пов'язує цю групу хакерів з російськими спецслужбами. Відзначається, що кібератаки відбувалися на облікові записи кількох членів парламенту. Остання атака сталася 14 листопада.

Так, в лютому джерела розповіли агентству DPA, що російська хакерська група APT28, відома як Fancy Bear, здійснила кібератаку на МЗС і Міноборони Німеччини. Атаку помітили в грудні 2017 року. За даними агентства, хакери проникли в мережу передачі даних федеральної адміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хакеры, які можуть мати відношення до РФ, провели операцію з установки шкідливих програм на комп'ютери державних агентств США, аналітичних центрів та підприємств.

В недавній операції хакери, які можуть мати відношення до уряду РФ, відправляли листи нібито від поштової скриньки спеціаліста Держдепартаменту по зв'язках з громадськістю Сьюзан Стівенсон.