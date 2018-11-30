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Хакеров РФ подозревают в атаке на политиков ФРГ, - Spiegel

Новости » Телеком & IT    30.11.2018 - 07:31
Хакеров РФ подозревают в атаке на политиков ФРГ, - Spiegel
Фото: хакерская атака (pixabey)

Российских хакеров подозревают в кибератаках на депутатов Бундестага

В Германии российских хакеров подозревают в кибератаках на депутатов Бундестага, Вооруженные силы страны и посольства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Как отмечается, хакеры принадлежат группе Snake, также известной как Turla. При этом Spiegel связывает эту группу хакеров с российскими спецслужбами. Отмечается, что кибератаки совершались на учетные записи нескольких членов парламента. Последняя атака произошла 14 ноября.

Так, в феврале источники рассказали агентству DPA, что российская хакерская группа APT28, известная как Fancy Bear, совершила кибератаку на МИД и Минобороны Германии. Атаку заметили в декабре 2017 года. По данным агентства, хакеры проникли в сеть передачи данных федеральной администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры, которые могут иметь отношение к РФ, провели операцию по установке вредоносных программ на компьютеры государственных агентств США, аналитических центров и предприятий.

В недавней операции хакеры, которые могут иметь отношение к правительству РФ, отправляли письма якобы от почтового ящика специалиста Госдепартамента по связям с общественностью Сьюзан Стивенсон.

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