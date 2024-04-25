Хакеры взломали цифровые телефоны Cisco, чтобы шпионить за правительствами по всему миру

Представители технологической компании Cisco заявили, что хакеры взломали некоторые из ее цифровых телефонов и другое оборудование, чтобы проникнуть в правительственные сети по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В компании подчеркнули, что ее цифровые устройства адаптивной безопасности – телефоны, объединяющие несколько различных функций цифровой защиты в одну – содержат ранее неизвестные уязвимости, которые были использованы группой хакеров под названием "UAT4356".

Группа хакеров описывается как "искушенный актер, спонсируемый государством", и отмечается, что в ходе внутреннего расследования компании были обнаружены жертвы "с участием правительственных сетей по всему миру". В Cisco добавили, что уязвимости исправлены. Компания также призвала клиентов принять "немедленные меры" по обновлению своего программного обеспечения.

Оборудование безопасности в последнее время становится все более популярным вектором для опытных хакеров, поскольку оно находится по периметру целевой сети и его может быть трудно отслеживать.

В своем сообщении Cisco предупредила, что хакеры "UAT4356" были заинтересованы во взломе сетевых устройств Microsoft.