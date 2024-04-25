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Хакеры взломали цифровые телефоны Cisco, чтобы шпионить за правительствами по всему миру

Четверг 25 апреля 2024 04:44
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Хакеры взломали цифровые телефоны Cisco, чтобы шпионить за правительствами по всему миру Фото: хакеры взломали цифровые телефоны Cisco с целью шпионажа (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Представители технологической компании Cisco заявили, что хакеры взломали некоторые из ее цифровых телефонов и другое оборудование, чтобы проникнуть в правительственные сети по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В компании подчеркнули, что ее цифровые устройства адаптивной безопасности – телефоны, объединяющие несколько различных функций цифровой защиты в одну – содержат ранее неизвестные уязвимости, которые были использованы группой хакеров под названием "UAT4356".

Группа хакеров описывается как "искушенный актер, спонсируемый государством", и отмечается, что в ходе внутреннего расследования компании были обнаружены жертвы "с участием правительственных сетей по всему миру". В Cisco добавили, что уязвимости исправлены. Компания также призвала клиентов принять "немедленные меры" по обновлению своего программного обеспечения.

Оборудование безопасности в последнее время становится все более популярным вектором для опытных хакеров, поскольку оно находится по периметру целевой сети и его может быть трудно отслеживать.

В своем сообщении Cisco предупредила, что хакеры "UAT4356" были заинтересованы во взломе сетевых устройств Microsoft.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что хакеры, связанные с правительством Китая, проникли в критически важную инфраструктуру США. Сейчас они ждут "подходящего момента, чтобы нанести сокрушительный удар".

В феврале в ФБР заявляли, что США удалось пресечь хакерскую деятельность китайской государственной группы, которая атаковала ключевые объекты государственной инфраструктуры, такие как электросети и трубопроводы.

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Cisco Соединенные Штаты Америки
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