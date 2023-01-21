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Хакеры сломали почти 35 тысяч аккаунтов PayPal

Новина українською →
США, Суббота 21 января 2023 23:15
Хакеры сломали почти 35 тысяч аккаунтов PayPal Фото: в платежной системе PayPal произошла утечка персональных данных из-за взлома аккаунтов клиентов (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Международная электронная платежная система PayPal информирует тысячи пользователей о том, что в прошлом месяце их аккаунты были сломаны после того, как хакеры применили атаку подмены учетных данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Techspot.

По оценкам специалистов, во время инцидента была раскрыта личная информация почти 35 тысяч пользователей. При этом выяснено, что к аккаунтам получили доступ неавторизованные стороны, которые смогли угадать пользовательские учетные данные, вероятно, используя массовую утечку данных с других сайтов.

"Это в который раз подтверждает опасность, связанную с одинаковым использованием комбинаций имени пользователя и пароля для входа на нескольких веб-сайтах", - отмечают эксперты издания.

Полученная злоумышленниками информация содержала:

  • имена клиентов;
  • адреса;
  • номера социального страхования;
  • индивидуальные налоговые номера;
  • даты рождения.

В PayPal отмечают, что инцидент не произошел из-за нарушения ее собственных систем и нет никаких доказательств того, что учетные данные пользователя были украдены из любых систем PayPal. В то же время, в компании заявили, что не владеют информацией о том, что эти данные были использованы не по назначению.

"Стоит отметить, что нет никаких доказательств несанкционированных платежных операций на сломанных аккаунтах", - подчеркнули в компании.

По словам PayPal, компания немедленно начала расследование, как только был обнаружен несанкционированный доступ к аккаунтам пользователей, а также внедрили усиленный контроль безопасности. Также были приняты меры, чтобы предотвратить кражу дополнительной информации о клиентах, возможно, платежных данных и реквизитов счета.

В качестве компенсации тем клиентам, аккаунты которых были сломаны, PayPal предложит два года мониторинга от Equifax - американского бюро кредитных историй, которое поможет вовремя выявить утечку данных или нестандартную ситуацию. Кроме того, платежная система также рекомендует пострадавшим активировать двухфакторную аутентификацию (2FA) для своих учетных записей и изменить учетные данные PayPal, используемые на других веб-сайтах.

Летом прошлого года РБК-Украина сообщало, что международная платежная система PayPal продлила период, в течение которого будет обслуживать украинцев без комиссий.

Напомним, в середине марта 2022 года PayPal полноценно заработал в Украине.

Кроме того, мы опубликовали инструкцию, как открыть счет, чтобы принимать и выводить деньги.

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