Хакеры сломали почти 35 тысяч аккаунтов PayPal
Международная электронная платежная система PayPal информирует тысячи пользователей о том, что в прошлом месяце их аккаунты были сломаны после того, как хакеры применили атаку подмены учетных данных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Techspot.
По оценкам специалистов, во время инцидента была раскрыта личная информация почти 35 тысяч пользователей. При этом выяснено, что к аккаунтам получили доступ неавторизованные стороны, которые смогли угадать пользовательские учетные данные, вероятно, используя массовую утечку данных с других сайтов.
"Это в который раз подтверждает опасность, связанную с одинаковым использованием комбинаций имени пользователя и пароля для входа на нескольких веб-сайтах", - отмечают эксперты издания.
Полученная злоумышленниками информация содержала:
- имена клиентов;
- адреса;
- номера социального страхования;
- индивидуальные налоговые номера;
- даты рождения.
В PayPal отмечают, что инцидент не произошел из-за нарушения ее собственных систем и нет никаких доказательств того, что учетные данные пользователя были украдены из любых систем PayPal. В то же время, в компании заявили, что не владеют информацией о том, что эти данные были использованы не по назначению.
"Стоит отметить, что нет никаких доказательств несанкционированных платежных операций на сломанных аккаунтах", - подчеркнули в компании.
По словам PayPal, компания немедленно начала расследование, как только был обнаружен несанкционированный доступ к аккаунтам пользователей, а также внедрили усиленный контроль безопасности. Также были приняты меры, чтобы предотвратить кражу дополнительной информации о клиентах, возможно, платежных данных и реквизитов счета.
В качестве компенсации тем клиентам, аккаунты которых были сломаны, PayPal предложит два года мониторинга от Equifax - американского бюро кредитных историй, которое поможет вовремя выявить утечку данных или нестандартную ситуацию. Кроме того, платежная система также рекомендует пострадавшим активировать двухфакторную аутентификацию (2FA) для своих учетных записей и изменить учетные данные PayPal, используемые на других веб-сайтах.
Летом прошлого года РБК-Украина сообщало, что международная платежная система PayPal продлила период, в течение которого будет обслуживать украинцев без комиссий.
Напомним, в середине марта 2022 года PayPal полноценно заработал в Украине.
Кроме того, мы опубликовали инструкцию, как открыть счет, чтобы принимать и выводить деньги.
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