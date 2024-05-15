Хакеры ГРУ РФ активизировали атаки на телефоны военных ВСУ, - Госспецсвязи

Российские хакеры активизировали атаки на мобильные телефоны украинских военных. Специалисты рассказали об особенностях атак и как защититься.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет, опубликованный Госспецсвязью .

В частности, во время атак российские хакеры делают следующее:

"Хакеры РФ увеличили количество кибератак на мобильные устройства украинских военных. Во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с ГРУ РФ, активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения", - говорится в сообщении.

Россия готовила теракты в Киеве

ГРУ РФ планировало провести теракты в Киеве на 9 мая. Служба безопасности Украины предотвратила провокации.

Позже СБУ рассказали подробности подготовки терактов. В частности, правоохранители задержали группу агентов российского ГРУ, которая планировала серию терактов в Киеве до 9 мая. Они уже успели заложить взрывчатку в строительных гипермаркетах и кафе.

Отметим, В частности, сотрудник ГРУ, отвечавший за организацию этих терактов, Юрий Сизов организовал еще одну диверсию в Украине, которая должна была состояться во Львовской области в феврале 2024 года. Но и тогда эти планы удалось вовремя раскрыть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.