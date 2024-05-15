ua en ru
Ср, 15 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Хакеры ГРУ РФ активизировали атаки на телефоны военных ВСУ, - Госспецсвязи

Украина, Среда 15 мая 2024 10:13
UA EN RU
Хакеры ГРУ РФ активизировали атаки на телефоны военных ВСУ, - Госспецсвязи Фото: хакеры РФ активизировали атаки на мобильные телефоны военных ВСУ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские хакеры активизировали атаки на мобильные телефоны украинских военных. Специалисты рассказали об особенностях атак и как защититься.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет, опубликованный Госспецсвязью.

"Хакеры РФ увеличили количество кибератак на мобильные устройства украинских военных. Во втором полугодии 2023 года хакеры, связанные с ГРУ РФ, активно использовали мессенджеры и социальную инженерию для распространения вредоносного программного обеспечения", - говорится в сообщении.

Особенности атак РФ на мобильные устройства

В частности, во время атак российские хакеры делают следующее:

  • используют легитимные продукты как маскировку: хакеры маскировали шпионские программы под инсталляторы легитимных программ, таких как система ситуационной осведомленности "Кропива";
  • распространяют вредоносное ПО через Signal и Telegram: злоумышленники использовали эти мессенджеры для распространения вредоносных файлов, маскируя их под инструкции по кибербезопасности от CERT-UA;
  • быстро реагируют и адаптируются: хакеры быстро реагировали на новые методы защиты и разрабатывали новые векторы атак;
  • проводят таргетинг на ПО для Windows: большинство атак через мессенджеры преследовали цель распространения вредоносного ПО для Windows, ведь многие военные используют компьютерные версии мессенджеров;
  • используют файлы-приманки: злоумышленники распространяли вредоносные программы в виде Zip или Rar архивов, маскируя их под обновление сертификатов в комплекс ситуационной осведомленности Delta.

Что делать и как защититься

  • не загружайте файлы из неизвестных источников, даже если они поступают от знакомых вам людей;
  • не открывайте ссылку в подозрительных сообщениях;
  • обновляйте операционную систему и программное обеспечение на своих устройствах;
  • используйте надежные пароли и не используйте один и тот же пароль для различных аккаунтов.

Россия готовила теракты в Киеве

ГРУ РФ планировало провести теракты в Киеве на 9 мая. Служба безопасности Украины предотвратила провокации.

Позже СБУ рассказали подробности подготовки терактов. В частности, правоохранители задержали группу агентов российского ГРУ, которая планировала серию терактов в Киеве до 9 мая. Они уже успели заложить взрывчатку в строительных гипермаркетах и кафе.

Отметим, В частности, сотрудник ГРУ, отвечавший за организацию этих терактов, Юрий Сизов организовал еще одну диверсию в Украине, которая должна была состояться во Львовской области в феврале 2024 года. Но и тогда эти планы удалось вовремя раскрыть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Мобилизация в Украине. Полный список болезней, с которыми точно не берут на службу
Мобилизация в Украине. Полный список болезней, с которыми точно не берут на службу
DAILY
Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит
Милан Лелич, Ростислав Шаправский Чужой среди своих. Почему Зеленский указал Кубракову на выход и что за этим стоит