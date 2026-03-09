RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Хакеры РФ начали масштабную операцию в Signal и WhatsApp: кто стал их целью

15:54 09.03.2026 Пн
2 мин
Как хакеры пытались взломать аккаунты пользователей двух популярных мессенджеров?
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: российские хакеры атаковали пользователей Signal и WhatsApp (Getty Images)

Российские хакеры начали глобальную киберкампанию, направленную на взлом аккаунтов в мессенджерах Signal и WhatsApp.

Об этом сказано в совместном заявлении Генеральной службы разведки (AIVD) и Военной разведки (MIVD) Нидерландов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Читайте также: Деньги клиентов исчезали ночью: "А-банк" попал под уникальную кибератаку

Кто под прицелом

По данным голландских спецслужб, целями и жертвами хакеров РФ являются:

  • сотрудники голландского правительства;
  • журналисты.

"Российские хакеры, вероятно, получили доступ к конфиденциальной информации", - отмечают в разведке Нидерландов.

Как работает схема взлома

Основная тактика заключается в выманивании кодов проверки безопасности и PIN-кодов:

  • фейковая поддержка: хакеры создают чаты, выдавая себя за официальную службу поддержки Signal.
  • функция "Связанные устройства": это позволяет злоумышленникам незаметно читать сообщения и видеть групповые чаты жертвы.

В WhatsApp уже официально предостерегли пользователей: компания никогда не пытается коды проверки через чаты.

Рекомендации по безопасности

Разведка Нидерландов выпустила уведомление для коллег по правительству. Директор MIVD вице-адмирал Питер Рисинк заметил, что даже высокий уровень защиты приложений не делает их пригодными для государственной тайны.

"Несмотря на наличие сквозного шифрования, мессенджеры типа Signal и WhatsApp не следует использовать для передачи секретной, конфиденциальной или чувствительной информации", - заявил Рисинк.

Признаки взлома аккаунта:

  • появление дублированных контактов в списке;
  • номера, отображаемые как "удаленный аккаунт" (может указывать на манипуляции со стороны хакеров).

Взлом военных баз Британии

Напомним, в Министерстве обороны Великобритании в прошлом году произошла масштабная утечка данных.

Хакеры взломали системы компании-подрядчика Dodd Group, обслуживающей военные объекты.

Российская хакерская группа (вероятно, Lynx) получила доступ к внутренним документам, служебным адресам и персональным данным примерно 272 тысяч военнослужащих и ветеранов, включая их банковские реквизиты.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияWhatsAppКибератака