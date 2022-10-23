Хакеры начали публиковать документы ядерной программы Ирана: что требуют взамен

Группа хакеров Black Reward взломали электронную почту иранской компании Nuclear Power Production and Development и получили доступ к 50 гигабайтам данных о ядерной программе Ирана. Они грозятся опубликовать все документы, если иранские власти не отпустят политзаключенных и задержанных протестующих.

Однако правительство Исламской Республики проигнорировало требование хакеров, поэтому те начали публиковать полученные сведения. В них содержатся документы относительно контрактов иранской компании по производству и развитию атомной энергии с отечественными и зарубежными партнерами, графики управления и эксплуатации Бушерской АЭС, идентификационные данные и платежные квитанции инженеров и сотрудников компании, а также паспорта и визы иранских и российских специалистов Бушерской электростанции.

Напомним, протесты против властей Исламской Республики Иран и ее авторитарного курса не прекращаются уже пять недель. Импульсом к массовым протестам стала смерть 22-летней иранской курдки Махси Амини в середине сентября. Полиция морали арестовала ее за то, что она якобы не соблюдала обязательные правила ношения платка. В тот же день ее доставили в больницу в состоянии комы, а через два дня девушка умерла от внутренних травм.

Число погибших в Иране во время этих протестов, по данным неправительственной организации Iran Human Rights, достигло по меньшей мере 185 человек. Среди них есть дети.

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