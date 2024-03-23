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Хакеры ГУР атаковали сервер органов госвласти РФ и сайт госнаград, - источник

Фото: хакеры ГУР атаковали сервер органов госвласти РФ и сайт госнаград (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталия Гурковская

Хакеры Главного управления разведки Украины (ГУР) атаковали сразу несколько важных серверов в России. Атаки на данный момент продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах.

"23 марта совершены кибератаки на сервер органов власти государства-агрессора", - рассказал источник.

В частности, заблокирована работа сайтов www.avard.gov.ru (сайт госнаград РФ), www.gov.ru (сервер органов госвласти РФ) и конечный сервер fso.gov.ru (сайта Федеральной службы охраны РФ).

"Атаки продолжаются", - добавили в спецслужбах.

Не первая атака

Недавно хакеры перехватили переписку главы российского парламента с главой Кремля Владимиром Путиным. В частности, в ней Володин предлагал Путину после "выборов" усилить контроль в РФ и конфронтацию со странами Запада.

В начале марта хакеры Главного управления разведки (ГУР) устроили масштабную DDoS-атаку на серверы Минобороны России. Они получили доступ к множеству данных и документов, в том числе и секретных.

В конце февраля украинские хакеры атаковали самый крупный интернет-портал России Mail.ru. Часть пользователей потеряли доступ к своим аккаунтам.

Отметим, что IT-армия Украины начала свою работу на третий день полномасштабного вторжения России в Украину. За это время наши хакеры атаковали более 4 тысяч ресурсов страны-оккупанта.

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ГУР