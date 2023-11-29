Хакеры с помощью СБУ взломали сайт министерства труда и соцзащиты РФ

Украинские хакеры с помощью СБУ взломали сайт министерства труда и социальной защиты России. Оттуда было загружено большое количество секретной информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.
По данным источника, сайт сломала хакерская группировка "BLACKJACK", операция была осуществлена совместно с киберспециалистами СБУ.
Хакерам удалось получить доступ к большому количеству документов:
Также полученная информация касается временно оккупированных Харьковской и Запорожской областей и их нынешнего "руководства".
"Теперь у Службы безопасности появится много новых документов для изучения. После скачивания необходимой информации, хакеры "снесли" с серверов министерства более 100 терабайтов данных", - сообщил источник.
Ранее мы писали, что российские хакеры пытаются сломать телефоны украинцев через мессенджер Signal. Воздушные силы посоветовали, как обезопасить себя от потери данных.
Недавно стало известно, что российские хакеры в прошлом году провели кибератаку на энергосистему Украины. Она совпала с массированным обстрелом энергетики русскими войсками.
Также Служба безопасности Украины сообщила, что украинские киберспециалисты помешали российским спецслужбам получить доступ к электронной системе планирования операций ВСУ.
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