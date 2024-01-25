Хакеры атаковали "Нафтогаз": сайт и колл-центр не работают

Хакеры атаковали дата-центр компании "Нафтогаз Украины". Из-за кибератаки сайт и колл-центр не работают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Нафтогаз" в Telegram.
"Зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют наши компании", - говорится в сообщении.
Как отмечают в компании, вебсайт и колл-центр "Нафтогаза" не работают из-за хакерской атаки.
О сроках возобновления работы сервисов обещают сообщить дополнительно. Когда это произойдет - пока неизвестно.
Напомним, что 12 декабря произошел масштабный сбой в работе компании "Киевстар". Сеть атаковали хакеры, по предварительным данным, российские. Правоохранители возбудили уголовное дело по восьми статьям.
Из-за сбоя в работе оператора по всей стране абоненты фиксировали отсутствие мобильной связи и интернета, не работал сайт и приложение. Кроме того, в ряде регионов "легла" система оповещения о воздушной тревоге, не работали терминалы.
Более подробно о масштабном сбое в "Киевстаре" можете узнать в материале РБК-Украина.
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