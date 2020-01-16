Хафтар готовий до дотримання перемир'я в Лівії

Командувач Лівійської національної армії (ЛНА) Халіфа Хафтар висловив готовність до дотримання перемир'я в Лівії. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас Twitter за підсумками зустрічі з Хафтаром.

Як зазначив Маас, командувач ЛНА також підтвердив свою участь в берлінському саміті з питань врегулювання конфлікту в Лівії.

"Генерал Хафтар дав зрозуміти, що готовий внести свій внесок в успіх Лівійської конференції в Берліні і готовий брати участь. Він повторив своє зобов'язання дотримуватися існуюче припинення вогню", - написав Маас.

Раніше РБК-Україна писало, що за підсумками переговорів між сторонами конфлікту в Лівії, які відбулися 13 січня в Москві, Хафтар відмовився підписувати документ про припинення вогню. Повідомлялося, що командувач ЛНА взяв кілька днів на обговорення припинення вогню в Лівії.

Також повідомлялося, що 19 січня в Берліні відбудеться саміт з врегулювання ситуації в Лівії під егідою Організації Об'єднаних Націй (ООН). На зустріч, окрім учасників конфлікту міжнародно визнаного уряду Лівії Фаїз Сарадж і Халіфи Хафтара, запрошені США, Росія, Великобританія, Франція, Китай, ОАЕ, Туреччина, Конго, Італія, Єгипет, Алжир, а також керівництво ООН, Європейського Союзу, Африканського Союзу і Ліги арабських держав.