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H&M закрыл все магазины в России

Фото: H&M закрыл все магазины в России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Шведский ритейлер H&M, владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, работавший в России с 2009 года, подтвердил закрытие всех российских магазинов после распродажи остатков товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

H&M закрыл все магазины сети в России. Всего в стране насчитывалось около 150 магазинов бренда.

В начале марта компания H&M сообщила, что приостанавливает продажи своей продукции в РФ из-за ее вторжения в Украину. Позже бренд объявил о решении окончательно покинуть российский рынок.

В середине ноября товары бренда начали продавать российский маркетплейс Ozon.

Также сообщается, что на месте магазинов H&M в России откроются торговые точки местных и турецких брендов, включая Zarina, Befree, Koton и "Снежная королева".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что американская корпорация Yum! Brands, которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания KFC, продала свой бизнес в России.

Также ранее мы писали, что компания по производству молочных продуктов Danone объявила о выходе с рынка России. Бизнес передадут другому владельцу.

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