Х-101 - нетрудная цель для Patriot, однако мы не раскрываем работу ПВО, - Игнат

Ракеты Х-101, Х-555, которые Россия применила сегодня против Украины, не является сложной целью для систем Patriot. В то же время, детальная работа наших ПВО не раскрывается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона .

Как отметил Игнат, Воздушные силы никогда не сообщают, какое именно вооружением работало на том, или ином направлении. Это, со своей стороны, дало бы врагу возможность сделать выводы о расположении нашей техники.

"Как вы знаете, у нас есть NASAMS, IRIS-T и уже Patriot работают. Для такого комплекса как Patriot - это несложная цель, крылатая ракета в конце концов сбивается, Х-101, Х-555. Это те типы ракет, которые сегодня использовались. Они сбиваются разными типами вооружения, даже мобильные огневые группы отрабатывают. Сегодня также - две цели уничтожены именно ПВО Сухопутных войск", - рассказал представитель Воздушных сил.