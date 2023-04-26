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Игнат назвал главную задачу Patriot в Украине. Будут ли использовать установку против С-300

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Украина, Среда 26 апреля 2023 12:18
Игнат назвал главную задачу Patriot в Украине. Будут ли использовать установку против С-300 Фото: Юрий Игнат назвал главную задачу Patriot в Украине (armyinform com ua)
Автор: Наталия Гурковская

Системы противовоздушной обороны Patriot не рационально использовать против ракет С-300, поскольку они рассчитаны на поражение баллистических ракет и прикрытие подстанций, питающих АЭС в Украине. Но такой вариант не исключен при "серьезной угрозе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полковника, спикера Командования Воздушных Сил ВСУ Юрия Игната в эфире Радио Донбасс. Реалии.

"Задача Patriot в первую очередь все же против баллистики (поражать баллистические ракеты, - ред.) хранить прикрытие наших стратегических объектов в государстве, объекты критической инфраструктуры, а особенно атомные электростанции, куда противник уже избивал. Не по самим станциям, а по питающим их подстанциям", - отметил он.

По словам Игната, это чрезвычайно важно, и нужно дать четкий сигнал европейским партнерам Украины, что здесь безопасность не только Украины, но и Европы.

"Потому что подстанции уже не раз были атакованы (войсками РФ, – ред.). Если они перестанут функционировать, то есть серьезная угроза для самих энергоблоков", – добавил спикер.

В то же время не исключено, что Patriot могут использовать против ракет типа С-300 при "серьезной угрозе".

"Если будет необходимость, будет серьезная угроза и будет возможность, да, безусловно, будет принято решение о сбитии и 300-х ракет. Но, в конце концов, вы правильно говорите - это не рациональное решение на сегодня", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Игнат заявлял, что Россия применила все виды своего ракетного оружия, нанося удары по Украине.

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