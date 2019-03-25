Гвоздик завершив підготовку і відправився на бій з Нгумбу

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 KO) завершив підготовку і вилетів на бій з французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 KO). Про це в Instagram повідомив менеджер українського боксера Егіс Клімас.

Гвоздик захищатиме свій титул 30 березня. Поєдинок відбудеться в Філадельфії. Для Нгумбу це буде перший титульний бій в кар'єрі. Зараз француз займає 8 місце в рейтингу WBC.

Українець завоював титул в грудні минулого року, нокаутувавши Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО).

Нагадаємо, після добровільного захисту пояса WBC Гвоздик зобов'язаний зустрітися з Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).