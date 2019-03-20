ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гвоздик приступив до фінального тижня підготовки перед боєм

Новини » Спорт    20.03.2019 - 13:02
Гвоздик приступив до фінального тижня підготовки перед боєм
Фото: Олександр Гвоздик (instagram.com/alex_gvozdyk)

Українець повернеться в ринг 30 березня

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) почав останній тиждень спарингів перед добровільним захистом титулу в поєдинку з французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО). Протягом останнього тижня підготовки український боксер анонсував в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Last week of sparrings. #gvozdyk #teamgvozdyk #kharkov #venum

A post shared by Oleksandr”The Nail”Gvozdyk (@alex_gvozdyk) on

Гвоздик в ніч з 30 на 31 березня в Філадельфії на 2300 Arena вперше захищатиме свій титул, отриманий минулого року в поєдинку з Адонісом Стівенсоном (29-2-1, 24 КО). Всього Гвоздик провів на профі-рингу 16 поєдинків і у всіх переміг (в 13 - нокаутом).

37-річний уродженець Конго Енгумбу провів 46 боїв на професійному рингу, з яких 38 перемог (14 - нокаутом) і 8 поразок.

Нагадаємо, після добровільного захисту пояса WBC Гвоздик зобов'язаний зустрітися з Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).

Визначився суперник Гвоздика у добровільному захисті титулу WBC WBC дозволив Гвоздику провести добровільний захист титулу
Новини України бойОлександр ГвоздикБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся