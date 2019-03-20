Гвоздик приступив до фінального тижня підготовки перед боєм

Українець повернеться в ринг 30 березня

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик (16-0, 13 КО) почав останній тиждень спарингів перед добровільним захистом титулу в поєдинку з французом Дуду Нгумбу (38-8, 14 КО). Протягом останнього тижня підготовки український боксер анонсував в Instagram.

Гвоздик в ніч з 30 на 31 березня в Філадельфії на 2300 Arena вперше захищатиме свій титул, отриманий минулого року в поєдинку з Адонісом Стівенсоном (29-2-1, 24 КО). Всього Гвоздик провів на профі-рингу 16 поєдинків і у всіх переміг (в 13 - нокаутом).

37-річний уродженець Конго Енгумбу провів 46 боїв на професійному рингу, з яких 38 перемог (14 - нокаутом) і 8 поразок.

Нагадаємо, після добровільного захисту пояса WBC Гвоздик зобов'язаний зустрітися з Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).