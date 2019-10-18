Бетербієв переважив Гвоздика напередодні об'єднавчого бою

У Філадельфії пройшла офіційна процедура зважування між чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі Олександром Гвоздиком і володарем титулу IBF Артуром Бетербієвим напередодні об'єднавчого бою. Про це в Twitter інформує промоутерська компанія Top Rank Boxing.

Російський боксер виявився трохи важчим за українського: 79,15 кг проти 79,06 кг. Таким чином, обидва вклалися в ліміт вагової категорії - 79, 378 кг.

Бій відбудеться 18 жовтня в Філадельфії на арені Liacouras Center. Початок - на телеканалі "Інтер" у суботу, 19 жовтня, орієнтовно о 05:00. Переможець поєдинку отримає два чемпіонські пояси.

Нагадаємо, раніше боксери провели фінальну дуель поглядів.