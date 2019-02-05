Гвоздик почав тренувальний табір перед першим захистом пояса WBC

Суперник українського боксера поки невідомий

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (16-0, 13 КО) начал тренировочный лагерь перед первой защитой своего пояса. Об этом боксер сообщил в своем Instagram.

Спортсмен начал тренировочный лагерь, который будет проходить в зале Boxing Laboratory в американском Окснарде (Калифорния). Помогать Гвоздику будет его тренер Тедди Атлас, который готовил Гвоздика к бою против Адониса Стивенсона (29-2, 24 КО).

"Официальный лагерь стартовал", - написал боксер.

Напомним, добровольную защиту пояса WBC Гвоздик проведет проведет 30 марта в Филадельфии, США. Имя соперника станет известно в ближайшее время.

После добровольной зашиты пояса WBC Гвоздик обязан встретится с Маркусом Брауном (23-0, 16 КО).