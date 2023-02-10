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Вертолет, три БПЛА и более 700 оккупантов. Генштаб обновил потери России в войне

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 10 февраля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

По данным на утро пятницы, 10 февраля, украинские военные ликвидировали за сутки 730 российских солдат, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 135 740 военных. Также ВСУ сбили вертолет и три БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 135740 (+730) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3258 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 6471 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 2251 (+7) ед,
  • РСЗО - 463 (+0) ед,
  • средства ПВО - 233 (+1) ед,
  • самолетов - 295 (+0) ед,
  • вертолетов - 286 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1970 (+3),
  • крылатые ракеты - 796 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5126 (+5) ед,
  • специальная техника - 211 (+0).

Как сообщалось, российские оккупанты 9 февраля применяли военную авиацию против позиций ВСУ. В то же время из-за больших потерь враг пополняет резерв заключенными из ППК "Вагнер".

Также российские войска сегодня ночью, 10 февраля, за час нанесли по Запорожью 17 ударов. Оккупанты преимущественно избивали по энергетической инфраструктуре.

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