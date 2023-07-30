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Гвардия наступления показала, как штурмует позиции оккупантов на Запорожском направлении

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Запорожье, Воскресенье 30 июля 2023 12:05
Гвардия наступления показала, как штурмует позиции оккупантов на Запорожском направлении Фото: Гвардия наступления штурмует позиции оккупантов на Запорожском направлении (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Гвардия наступления продолжает атаковать оккупантов на юге Украины. Бойцы показали, как штурмуют позиции врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел в Facebook.

На опубликованном видео зафиксирована боевая работа бригады "Кара-Даг". Нацгвардейцы штурмуют позиции российских захватчиков на Запорожском направлении.

На кадрах заметно, как группа наших защитников продвигается и ведет бой с оккупантами. Бойцов сопровождает бронированная техника.

Где идет наступление ВСУ

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжают наступление на трех направлениях фронта - Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском.

При этом британская разведка и ряд западных изданий сообщили, что бои на фронте обострились.

Недавно наши воины освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой области. Силы обороны отмечают, что оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции.

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