Гвардиола против ученика, немецкая классика и жажда скорости в Токио: анонс выходных в спорте

eПри Токио

30 марта, 08:03, Токио, Токийская уличная трасса, телетрансляция на Eurosport

"Электрическая" Формула снова заедет на экраны во время паузы F1. В отличие от Королевы автоспорта, экологические гонки могут похвастаться невероятной интригой. На каждом из первых четырех этапов сезона побеждал другой пилот. Действующий чемпион Джейк Деннис триумфовал в первом eПри в аравийской Диръие, но в общем зачете пилотов он – только третий. Тем временем новозеландец Ник Кэссиди из "Ягуара" на 6 пунктов опережает немецкого гонщика "Порше" Паскаля Верляйна.

"Флорида" – "Детройт"

30 марта, 18:30, Санрайз, "Эмерант Банк Арена", трансляция на app.setantasports.com

Финалист прошлогоднего Кубка Стэнли с одной победой в семи последних матчах умудрился заранее завоевать место в плей-офф. "Флорида" идет на 4-й позиции Восточной конференции НХЛ и вполне может позволить еще несколько раз проиграть. Для "Детройта" это обстоятельство – хорошая новость. "Ред Уингз" отчаянно пытаются запрыгнуть в стадию матчей на вылет, опередив с полдесятка конкурентов. Шансы остаются, но победа над "Пантерз" крайне необходима.

Фото: "Ред Уингз" не играли в плей-офф с 2016 года (twitter.com/DetroitRedWings)

"Бавария" – "Боруссия" Д

30 марта, 19:30, Мюнхен, "Альянц Арена", телетрансляция на Setanta Sports

В этом году Der Klassiker лишен чемпионской интриги. Впрочем, у обеих команд будет прекрасная возможность подложить свинью заклятому сопернику. Дортмундцы в случае победы сделают потуги "Баварии" догнать "Байер" фактически бесполезными. Зато победа мюнхенцев нальет воду на мельницу РБ "Лейпциг" в гонке с "Боруссией" за место в Лиге чемпионов. В конце концов потеря шансов на титул может высвободить творческую энергию обоих коллективов ради праздника открытого футбола.

"Манчестер Сити" – "Арсенал"

31 марта, 18:30, Манчестер, "Этихад", телетрансляция на Setanta Sports

А вот на Альбионе вся чемпионская борьба впереди. Очередная страница этой истории будет написана на "Этихаде". Пеп Гвардиола во главе "Ман Сити" (63 очка) встретится с командой своего бывшего ассистента Микеля Артеты – "Арсеналом (64 пункта). За ничью в дождливом Манчестере будут болеть фанаты "Ливерпуля". Мерсисайдцы набрали равное количество очков с "канонирами" выйти в единоличные лидеры. Впрочем, на финише сезона стоимость даже одного набранного балла вырастет в разы.

Фото: Микель Артета 3,5 года был помощником Пепа Гвардиолы (premierleague.com)

"Денвер" – "Кливленд"

31 марта, 22:30, Денвер, "Болл Арена", телетрансляция на Setanta Sports

Регулярное первенство НБА близится к завершению, а место в плей-офф гарантировал лишь "Бостон". Тем не менее, изо всех сил присоединиться к "Селтикс" стремится действующий чемпион. "Денвер" синхронно проиграл с "Оклахомой" и позволил приблизиться "Миннесоте". Но после этой тройки лидеров Запада – пропасть. Да и каждая новая победа "Наггетс" делает плей-офф ближе. Впрочем, четвертый в Восточной конференции "Кливленд" настроен на свои задачи и заранее не сдастся.