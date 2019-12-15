Гуттеріш розчарований результатами конференції ООН зі зміни клімату

Генсек ООН Антоніу Гутерріш розчарований підсумками конференції ООН зі зміни клімату, яка завершилася в Мадриді в неділю, 15 грудня. Про це він написав у себе в Twitter-акаунті.

За його словами, учасники конференції втратили важливу можливість показати зростання прагнення до скорочення наслідків кліматичних змін.

"Я розчарований результатами конференції ООН зі зміни клімату. Міжнародне співтовариство втратило важливу можливість показати зростання прагнення до скорочення наслідків кліматичних змін, адаптації та фінансування для боротьби з кліматичною кризою. Але ми не повинні здаватися. І я не здамся", - написав Гутерріш.

Нагадаємо, учасники 25-ї Конференції сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату в Іспанії схвалили угоду, в якому міститься заклик вжити більш амбітні зобов'язання в 2020 році.

РБК-Україна писало, що Кліматичний саміт ООН в Мадриді завершується скандалом, оскільки головні світові економіки пручаються зобов'язаннями, закріпленим в Паризькому угоді. Після двотижневого саміту багато делегатів заявили про те, що головуюча на переговорах Чилі підготувала підсумковий текст, який ризикує звернути Паризька хартія 2015 року проти рішення проблем глобального потепління.