Гуттеріш назвав єдиний шлях врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту

"Єдиний шлях вперед - повернутися до переговорів з метою врегулювання на основі співіснування двох держав пліч-о-пліч в умовах миру, безпеки і взаємного визнання, зі столицею обох держав у Єрусалимі, на підставі відповідних резолюцій ООН", - заявив генсек.

Гуттеріш вважає, що продовження насильства в секторі Газа буде тільки ускладнювати досягнення цієї мети.

За його словами, нинішні бойові дії жахають.

"Цей останній раунд насильства лише увічнює цикли смерті, руйнування і відчаю і відсуває все далі за обрій будь-які надії на співіснування і мир", - зазначив Гуттеріш.

Він підкреслив, що зіткнення повинні негайно припинитися.

"Ракетні і мінометні з одного боку і повітряні та артилерійські обстріли з іншого повинні припинитися. Я закликаю всі сторони прислухатися до цього заклику. Організація Об'єднаних Націй активно закликає всі сторони до негайного припинення вогню", - заявив генсек ООН.