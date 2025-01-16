Гутерреш обещает поддержку ООН соглашения между Израилем и ХАМАСом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствовал заключение соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и освобождения заложников. Он заверил, что Организация готова помочь с реализацией этой инициативы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН.
Выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН, генсек поблагодарил посредников Египта, Катара и США за их самоотверженные усилия в достижении соглашения.
"Их непоколебимая преданность поиску дипломатического решения имела решающее значение для достижения этого прорыва", - сказал Гутерреш.
Он призвал все заинтересованные стороны соблюдать свои обязательства, чтобы обеспечить полную реализацию соглашения.
Подчеркнув, что приоритетом должно быть облегчение огромных страданий, вызванных конфликтом, Гутерреш заявил, что ООН готова поддержать реализацию соглашения и увеличить объемы предоставления устойчивой гуманитарной помощи.
"Крайне важно, чтобы это прекращение огня устранило значительные безопасности и политические препятствия для доставки помощи через Газу, чтобы мы могли поддержать значительное увеличение срочной гуманитарной помощи, которая спасает жизни людей. Гуманитарная ситуация находится на катастрофическом уровне", - предупредил он.
Гутерреш также призвал все стороны способствовать быстрому, беспрепятственному и безопасному предоставлению гуманитарной помощи всем гражданским лицам, которые в ней нуждаются. ООН, со своей стороны, "будет делать все, что в человеческих силах, осознавая серьезные вызовы и ограничения, с которыми мы столкнемся".
Генсек ожидает, что эти усилия будут поддержаны гуманитарными организациями, частным сектором и двусторонними инициативами.
"Это соглашение является важным первым шагом, но мы должны мобилизовать все усилия для достижения более широких целей, включая сохранение единства, неразрывности и целостности оккупированной палестинской территории", - сказал он.
В связи с этим Гутерреш подчеркнул, что единство палестинцев имеет важное значение для достижения прочного мира и стабильности и подчеркнул, что главным приоритетом должно оставаться объединенное палестинское управление.
"Я призываю стороны и всех соответствующих партнеров воспользоваться этой возможностью для установления надежного политического пути к лучшему будущему для палестинцев, израильтян и всего региона", - отметил он.
Он подчеркнул необходимость прекращения оккупации и достижения путем переговоров решения о двух государствах между израильтянами и палестинцами.
В мае 2024 года начались переговоры о прекращении огня и обмене заложниками между Израилем и ХАМАС. Посредниками выступили Катар и Египет. Переговоры базировались на проекте трехэтапного соглашения Байдена.
Однако в течение прошлого года процесс происходил медленно и сложно. В начале января стороны возобновили переговоры.
По данным израильских СМИ, 15 января Израиль и ХАМАС согласовали текст соглашения о прекращении огня в Секторе Газа и обмене заложниками. Оно содержит три фазы.
Президент США Джо Байден прогнозирует прекращение боевых действий в Секторе Газа после заключения соглашения.
Президент Израиля призвал правительство одобрить "мирное" соглашение с палестинской группировкой.
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