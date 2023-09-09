Гутерреш абсолютно не понимает, что происходит в Украине, - Подоляк

"Гутерреш не заинтересован в том, чтобы эта война закончилась справедливым финалом", - сказал Подоляк.

Так советник ОП отреагировал на слова генсека ООН о том, что "стороны хотят продолжать войну". Кроме того, Подоляк отметил, что эти слова - абсурд.

"Это четко фиксирует позицию Гутерреша как человека, который абсолютно сознательно не понимает, что происходит в Украине. Абсолютно не заинтересован в том, чтобы эта война закончилась справедливым финалом. Абсолютно зависим от российской точки зрения на эту войну", - добавил он.

Отметим, что сегодня, 9 сентября Подоляк также отреагировал на соглашение, с помощью которого ООН хотели присоединить РФ к Зерновому соглашению.

"Зерновая сделка"

После выхода из соглашения Россия неоднократно обстреливала украинские порты и зерновые склады, что повлекло за собой волну обвинений со стороны Украины и Запада в том, что она использует продовольствие как оружие войны, а мировые цены на зерно снова выросли.

При этом российский диктатор Владимир Путин использовал саммит Россия-Африка, проходивший в Санкт-Петербурге в конце июля, чтобы попытаться придать новый импульс связям стран. В частности, он пообещал бесплатно доставить российское зерно в ближайшие несколько месяцев шести странам-участницам саммита.

В то же время президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ответил, что Хараре не испытывает недостатка в продовольствии.

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