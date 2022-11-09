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Густой туман и переменная облачность: прогноз погоды на сегодня

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Среда 09 ноября 2022 07:00
Густой туман и переменная облачность: прогноз погоды на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Ночью и утром 9 ноября в большинстве областей ожидается густой туман, видимость 200-500м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют сегодня переменную облачность, без осадков.

Ночью 0-5° тепла, днем ожидается 10-15°. В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла. Ветер преимущественно юго-западный, 3-8 м/с.

Погода в Киевской области

В области прогнозируют переменную облачность, без осадков. Однако синоптики предупреждают о тумане ночью и утром.

Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 10-15°. В Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Напомним, что совсем скоро теплый период начнет резко сменяться холодной погодой с дождями, а затем придут морозы и первый мокрый снег.

Кроме того, недавно возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали новый снежный рекорд. Уровень сугробов достиг более трех метров.

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