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В общежитии в Полтаве нашли троих погибших мужчин и девушку

Иллюстративное фото: в общежитии в Полтаве нашли троих погибших мужчин и девушку (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В общежитии в Полтаве нашли тела троих мужчин и девушки. Полиция открыла дело по статье об умышленном убийстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Полтавской области.

Отмечается, что сегодня около 17:00 полиция Полтавской области получила сообщения от медиков, что в Киевском районе областного центра в одной из комнат общежития обнаружены тела четырех жителей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа полиции, а также следователи и криминалисты.

Они установили, что умершие - трое мужчин (двум из них 22 года, а одному - 23) и 18-летняя девушка. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти на телах умерших они не обнаружили. Для установления причины смерти их тела направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 2 статьи 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины, как предусматривает процедура в подобных случаях.

Следствие продолжает выяснять обстоятельства и причины смерти молодых людей.

Чрезвычайные ситуации в Украине

Недавно во дворе киевской многоэтажки обнаружили тело 12-летнего ребенка. Она могла разбиться из-за падения с высоты здания.

Ранее в Киеве обнаружили тела брата и сестры 18 и 17 лет, которые разбились в результате падения с 24 этажа.

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