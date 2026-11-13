Гурский снова возглавит Администрацию судоходства: Кабмин закрыл дисциплинарное производство

Детали решения Кабмина относительно главы Администрации судоходства

11 ноября правительство приняло распоряжение № 1190-р, которым признало утратившим силу предыдущее решение от 9 сентября 2026 года об отстранении Сергея Гурского от исполнения обязанностей главы Администрации судоходства.

Отстранение действовало на время проведения дисциплинарного производства. Отдельным распоряжением №1189-р от 11 ноября Кабмин закрыл это производство.

Таким образом, ограничения, относящиеся к отстранению Гурского, отменили.

Что заявил Гурский после проверки

Комментируя решение правительства, Сергей Гурский отметил, что изначально был заинтересован в полной и беспристрастной проверке.

"Моей принципиальной позицией было не избегать ответов на какие-либо вопросы, а наоборот - обеспечить проверку всех обстоятельств, чтобы доказать мою непричастность к обвинениям, которые распространялись в отношении меня в социальных сетях", - заявил он.

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Гурский также поблагодарил участников проверки за объективность и беспристрастность, а представителей морской отрасли, общественных объединений и моряков - за поддержку в течение этого периода.

Какие планы у Администрации судоходства

По возвращении к работе Сергей Гурский планирует продолжить изменения в Администрации судоходства.

Среди определенных приоритетов - повышение прозрачности процессов, усовершенствование услуг для моряков, усиление институциональной способности учреждения и укрепление доверия к украинскому флагу.

"Этот период должен стать не только итогом проверки, но и точкой отсчета для дальнейшей работы", - отметил Гурский.

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В Администрации судоходства заявили, что продолжат работу над определенными приоритетами развития морского и водного внутреннего транспорта Украины.

Почему отстранили Гурского

Напомним, основанием для дисциплинарного производства в отношении Сергея Гурского стали публичные заявления народной депутатки Анны Скороход о возможных коррупционных нарушениях в Администрации судоходства, в частности, судоходстве на Дунае и оформлении документов моряков.

В сентябре 2026 года правительство отстранило Сергея Гурского на время проверки.