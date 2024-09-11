ua en ru
Ср, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мог разбиться. В соцсетях пишут об исчезновении российского Су-30 вблизи Крыма

Севастополь, Среда 11 сентября 2024 16:38
UA EN RU
Мог разбиться. В соцсетях пишут об исчезновении российского Су-30 вблизи Крыма Фото: российский истребитель (MO РФ)
Автор: Карина Левицкая

Минувшей ночью неподалеку от Севастополя исчез российский истребитель Су-30СМ. Вероятно, военный самолет разбился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер"

По данным издания, вражеский Су-30СМ вместе с Су-35, находясь над морем к северу от Севастополя, производили пуски ракет Х-31П по материковой Украине.

Российский Су-30СМ выпустил 4 ракеты из 6 доступных, после чего скрылся с экрана радаров. Истребитель базировался на аэродроме в Крымске (Краснодарский край РФ).

По данным источников издания "Крымский ветер", в поисковой операции участвовали вертолеты Ми-8 и Ка-27 с аэродрома ЧФ РФ в Каче.

Мог разбиться. В соцсетях пишут об исчезновении российского Су-30 вблизи Крыма

Фото: исчез российский истребитель СУ-30 (t.me/Crimeanwind)

В квадрате, показанном на карте, было обнаружено масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета, в частности крыло. Поднять ничего не смогли.

Напомним, что падение российских самолетов и вертолетов не является чем-то необычным. Ведь иногда такие случаи происходят по всей территории РФ. В частности, мы сообщали, что в конце прошлого месяца в России исчез вертолет Ми-8 с двумя десятками человек на борту.

А в начале лета российский бомбардировщик Су-34 разбился в Северной Осетии. Тогда во время авиатрошки экипаж погиб.

В то же время в прошлом году в Челябинской области РФ разбился вертолет Ми-8. Заметим, что он принадлежал ФСБ. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Война России против Украины
NEWS
Почему НАТО не сбивает дроны РФ и как Путин может это использовать: мнение эксперта
Почему НАТО не сбивает дроны РФ и как Путин может это использовать: мнение эксперта
DAILY
Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Кризис прошел? Что происходит в боях за Покровск и действительно ли Россия замедлила наступление