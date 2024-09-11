Мог разбиться. В соцсетях пишут об исчезновении российского Су-30 вблизи Крыма

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Крымский ветер"

По данным издания, вражеский Су-30СМ вместе с Су-35, находясь над морем к северу от Севастополя, производили пуски ракет Х-31П по материковой Украине.

Российский Су-30СМ выпустил 4 ракеты из 6 доступных, после чего скрылся с экрана радаров. Истребитель базировался на аэродроме в Крымске (Краснодарский край РФ).

По данным источников издания "Крымский ветер", в поисковой операции участвовали вертолеты Ми-8 и Ка-27 с аэродрома ЧФ РФ в Каче.

Фото: исчез российский истребитель СУ-30 (t.me/Crimeanwind)

В квадрате, показанном на карте, было обнаружено масляное пятно диаметром около 3 км, а также обломки самолета, в частности крыло. Поднять ничего не смогли.