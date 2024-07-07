Бойцы ГУР нанесли удар по важным объектам РФ в Дебальцево и Новолуганском (фото)

Как сообщалось, что украинские разведчики постоянно наносят мощные удары по российской логистике на фронте. В частности, ранее были уничтожены более десятка единиц техники оккупантов.

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