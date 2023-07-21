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ГУР о задержании Гиркина: жители башен Кремля переходят в активное противостояние

Фото: Андрей Юсов, представитель ГУР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Задержание бывшего главаря боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова) в России свидетельствует о том, что в между башнями Кремля началось активное противостояние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Это хорошие новости. Там банка с пауками продолжает активно двигаться. Мы можем желать успехов всем участникам процесса", - заявил Юсов.

По его словам, подобные процессы внутри Кремля ранее происходили в более скрытой форме, но после попытки мятежа основателя частной военной компании "Вагнера" Евгения Пригожина они "все больше начали выходить наружу".

Юсов отметил, что ситуация парадоксальна, поскольку на Москву шел и сбивал самолеты Пригожин, а задерживают Гиркина. Такова особенность путинского режима.

"Вопрос не в самом Гиркине. Он и до этого не действовал как самостоятельная фигура. Значит жители башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния. И здесь точно можно сказать, что дальше будет", - добавил представитель ГУР.

Задержание Гиркина

Напомним, сегодня, 21 июля, российские СМИ начали сообщать о задержании Гиркина.

Супруга бывшего главаря боевиков рассказала, что к нему в квартиру приехали представители Следственного комитета РФ, которые проводили задержание.

По ее словам, Гиркину предъявлены обвинения по ст. 282 УК РФ (экстремизм), за что ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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