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ГУР о запасах ракет в РФ: даже близко не могут вернуться на довоенный уровень

Фото: Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Ранее стало известно, что России удалось обойти санкции и увеличить производство ракет. Однако фактически текущие объемы производства не позволяют даже близко вернуться к уровню довоенного времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире национального телемарафона.

"Текущие объемы производства не позволяют (России - ред.) даже близко вернуться к уровню запасов ракет по состоянию до 24 февраля", - говорится в заявлении.

По его словам, к таким объемам россияне еще долгий период вернуться не смогут.

Что этому предшествовало

The New York Times сообщило, что России удалось обойти санкции и экспортный контроль, введенный Западом. Страна-агрессор увеличила производство ракет, оно даже превысило довоенный уровень. Поэтому Украина стала особенно уязвимой для усиления атак в ближайшие месяцы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что от эффективности санкций, введенных против России, зависит, сможет ли РФ и дальше производят ракеты и убивать ими украинцев.

В обломках ракет, которыми Россия бьет по территории Украины, часто находят иностранные компоненты.

В частности, 15 августа оккупанты обстреляли Украину сделанными в этом году Х-101. Подобные ракеты содержат около 30 иностранных микросхем.

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