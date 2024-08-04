ГУР установили, кто входил в экипаж уничтоженного бомбардировщика РФ Ту-22М3

В разведке рассказали, что самолет с бортовым номером "11" принадлежал составу 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка (в/ч 33310, авиабаза "Шайковка" Калужской области РФ). Указанный авиаполк входит в 22-ю гвардейскую тяжелую бомбардировочную авиадивизию командования дальней авиации ВКС РФ.

19 апреля 2024 года бомбардировщик Ту-22М3 взлетел с северо-кавказской авиабазы "Моздок" до станицы Кущевской в Краснодарском крае РФ - рубежа пуска ракет Х-22 по территории Украины. Это был его последний полет.

В интервью BBC начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет был поражен на расстоянии 308 километров. Известно, что он упал вблизи хутора Богомолова в Ставропольском крае РФ.

Впоследствии Военная разведка Украины установила имена и подробные сведения о четырех военных преступниках из состава экипажа уничтоженного российского бомбардировщика Ту-22М3.

Как сообщает ГУР, все четверо смогли катапультироваться, выжили только двое военных преступников: