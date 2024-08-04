ГУР установили, кто входил в экипаж уничтоженного бомбардировщика РФ Ту-22М3

Сотрудники ГУР установили данные военных преступников бомбардировщика Ту-22М3, который был уничтожен 19 апреля, когда тот запускал ракеты по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР МО Украины.
В разведке рассказали, что самолет с бортовым номером "11" принадлежал составу 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка (в/ч 33310, авиабаза "Шайковка" Калужской области РФ). Указанный авиаполк входит в 22-ю гвардейскую тяжелую бомбардировочную авиадивизию командования дальней авиации ВКС РФ.
19 апреля 2024 года бомбардировщик Ту-22М3 взлетел с северо-кавказской авиабазы "Моздок" до станицы Кущевской в Краснодарском крае РФ - рубежа пуска ракет Х-22 по территории Украины. Это был его последний полет.
В интервью BBC начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что самолет был поражен на расстоянии 308 километров. Известно, что он упал вблизи хутора Богомолова в Ставропольском крае РФ.
Впоследствии Военная разведка Украины установила имена и подробные сведения о четырех военных преступниках из состава экипажа уничтоженного российского бомбардировщика Ту-22М3.
Как сообщает ГУР, все четверо смогли катапультироваться, выжили только двое военных преступников:
Напомним, что вчера, 3 августа, Генштаб ВСУ сообщил, что украинские воины успешно атаковали и потопили в порту Севастополя российскую подводную лодку "Ростов-на-Дону". Также украинцы существенно повредили в Крыму 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".
Отметим, что подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" является одной из четырех подлодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр". Она была введена в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.
13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения. В дальнейшем производился его ремонт и происходили испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость подлодки оценивается в 300 миллионов долларов.
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