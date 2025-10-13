ГУР разоблачило более 80 оборонных заводов РФ, которые до сих пор не под санкциями

Обновленную базу данных обнародовали на портале War&Sanctions.

Как отметили в ГУР, холдинг "Технодинамика" играет ключевую роль в производстве ствольной и реактивной артиллерии, боеприпасов, порохов и взрывчатых веществ военного назначения.

Предприятия холдинга также занимаются изготовлением беспилотных летательных аппаратов, пусковых установок для крылатых ракет большой дальности, бронеплит, средств индивидуальной защиты, разработкой тренажеров для военной авиации, парашютных систем и авиационных двигателей.

Кроме того, они выполняют ремонт и продление ресурса стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.

Несмотря на стратегическое значение холдинга для российского ВПК, 86 из 145 предприятий остаются вне санкций стран санкционной коалиции. Среди них - производители ключевых компонентов для ракетных систем и бронетехники.

В частности, в этот перечень входят:

АО "Федеральный центр двойных технологий 'Союз'" и АО "Завод имени Морозова" - разработчики двигателей и твердого топлива для комплексов "Тополь-М", "Ярс" и "Искандер";

АО "Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта" - производитель бронебойно-подкалиберных снарядов для гладкоствольных пушек, в частности для платформы "Армата";

АО "Уфимское агрегатное производственное объединение" - поставщик комплектующих для ракет Х-101 и Х-59М2 / Х-59М2А;

АО "Машиностроительный завод 'Штамп' имени Б. Л. Ванникова" - производитель головных частей к реактивным снарядам РСЗО "Град" и "Торнадо-Г", корпусов авиационных бомб и единственный в РФ производитель звеньев патронных лент для артиллерийских выстрелов калибров 23 мм, 30 мм и 40 мм.

В ГУР отметили, что раскрытие таких сведений должно помочь международным партнерам Украины в синхронизации санкционных решений и закрытии пробелов, которыми Россия до сих пор пользуется для поддержки своего оборонного производства.