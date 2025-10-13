ГУР разоблачило более 80 оборонных заводов РФ, которые до сих пор не под санкциями

Более половины предприятий российского оборонного холдинга "Технодинамика", находящихся под управлением государственной корпорации "Ростех", до сих пор остаются вне санкций западных стран. Речь идет о 86 из 145 компаний, на которые пока не наложены ограничения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.
Обновленную базу данных обнародовали на портале War&Sanctions.
Как отметили в ГУР, холдинг "Технодинамика" играет ключевую роль в производстве ствольной и реактивной артиллерии, боеприпасов, порохов и взрывчатых веществ военного назначения.
Предприятия холдинга также занимаются изготовлением беспилотных летательных аппаратов, пусковых установок для крылатых ракет большой дальности, бронеплит, средств индивидуальной защиты, разработкой тренажеров для военной авиации, парашютных систем и авиационных двигателей.
Кроме того, они выполняют ремонт и продление ресурса стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.
Несмотря на стратегическое значение холдинга для российского ВПК, 86 из 145 предприятий остаются вне санкций стран санкционной коалиции. Среди них - производители ключевых компонентов для ракетных систем и бронетехники.
В частности, в этот перечень входят:
В ГУР отметили, что раскрытие таких сведений должно помочь международным партнерам Украины в синхронизации санкционных решений и закрытии пробелов, которыми Россия до сих пор пользуется для поддержки своего оборонного производства.
Напомним, 11 октября, Украина ввела новые антироссийские санкции. Под ограничения попали лица и компании, которые причастны к поддержке военной машины РФ и обходу санкций.
Также известно, что вскоре украинская делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко отправится в Соединенные Штаты. Среди основных тем - обсуждение санкционной политики против РФ.