ГУР исключает "глухую оборону" на фронте: Не можем потерять территорию из-за бездействия

Российские оккупанты используют любое прекращение огня на фронте в Украине для улучшения положения и попытаются открыть новые направления. ВСУ не будут стоять бездейственно в "глухой обороне", но станут проводить контрнаступательные мероприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого на брифинге в швейцарском Давосе.
По его словам, в военной разведке оценивают, что на тактическом уровне боевые действия будут продолжены.
"Никто не говорит об остановке, тем более о прекращении огня. Любое прекращение огня РФ будет использовать для улучшения тактического положения и обретения большей способности для восстановления или открытия новых направлений боевых действий", - отметил Скибицкий.
Так, представитель ГУР заявил, что боевые действия будут продолжены, в частности, несмотря на сложные погодные условия.
"Мы просто не можем потерять свою территорию из-за бездействия", - подчеркнул он.
Высказываясь о рисках "заморозки" огня на театре военных действий и теоретического перехода ВСУ в так называемую "глухую оборону" Скибицкий отметил, что российские захватчики в ходе войны учатся, и "достаточно быстро".
"В таком случае, если мы даже перейдем в глухую оборону, как многие говорят, и начнем развивать наш ОПК, то враг не остановится. Мы должны развивать все: и воздушную оборону, и заботиться, чтобы наш ОПК был защищен, и мы должны проводить контрнаступательные мероприятия, чтобы не допустить потери территории", - заявил он.
Представитель ГУР добавил, что "опыт 2023 года нам это показал".
Напомним, осенью прошлого года главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный написал статью для The Economist. Он отметил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои. Залужный предположил, что война могла зайти в тупик.
Позже в декабре The New York Times писало, что США и Украина расходятся во мнениях о том, как вести войну с РФ. Американские военные считают, что ВСУ должны сосредоточиться на обороне, а не контратаковать. В публикации говорилось, что Украина же хочет перейти в наступление, чтобы добиться более выгодных условий для переговоров.
Добавим, по данным издания, Штаты пытаются подготовить Украину к тому, что количество помощи, которое она получит, может сократиться.
При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ситуация на фронте в Украине не патовая. Также глава государства в декабре ответил на призывы переходить к обороне на фронте и подчеркнул, что в зимний период как наступательные, так и оборонительные операции замедляются, поэтому важно сдержать оккупантов.
Напомним, ранее представитель ГУР Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, какие у врага планы на 2024 год.
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