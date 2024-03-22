ГУР о теракте под Москвой: это лишь начало их так называемых "человеколюбивых скрепов"

Украина не имеет отношения к сегодняшней стрельбе в российском торговом центре "Крокус Сити холл" (Crocus City Hall) под Москвой.

Об этом в комментарии заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, стрельба в "Крокус Сити холл" является плодом деятельности страны-террориста России. Черняк считает, что отдавая все усилия на оккупацию чужих территорий, Россия потеряла контроль у себя внутри.

"По нашим оценкам, это лишь начало проявлений их так называемых "человеколюбивых скрепов" внутри самой России. Украина не причастна к этому теракту", - сказал он.

Стрельба в ТЦ "Крокус Сити холл" под Москвой

Напомним, сегодня вечером, 22 марта, стало известно о стрельбе, произошедшей в подмосковном торговом центре "Крокус Сити холл". По информации российских Telegram-каналов, пострадали не менее 35 человек. Еще 15 – погибли.

После стрельбы торговый центр загорелся, над ним были видны клубы черного дыма.

В сети такжепоказали видео нападения в Crocus City Hall.

Позже в администрации президента США заявили об отсутствии каких-либо данных о возможностях причастности Украины к стрельбе в российском торговом центре "Крокус Сити холл".

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