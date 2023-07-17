RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В ГУР и ВСУ отреагировали на взрывы и разрушения Крымского моста

Фото: в ГУР и ВСУ отреагировали на взрывы и разрушения Крымского моста (wikipedia)
Автор: Елизавета Драбкина

Из-за повреждений Крымского моста российские оккупанты могут столкнуться с проблемами с логистикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарии представителей Главного управления разведки и ОК "Юг".

На инцидент уже отреагировал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов.

"Сейчас весь мир видит много километровых пробок и нарушений мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев причин этого - мы не комментируем. Можно лишь процитировать слова руководителя ГУР МОУ Кирилла Буданова о том, что "Крымский мост - конструкция там лишняя"", - сказал он в комментарии "Суспільному".

Он указал, что из-за разрушения секции моста у россиян возникнут проблемы с логистикой.

"Поскольку остров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств вглубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы - это дополнительные осложнения для оккупантов, которые создают потенциальные преимущества для украинских Сил обороны", - сказал Юсов.

Между тем, в ОК "Юг" считают, что инцидент на Крымском мосту может быть провокацией оккупантов.

"Характерно то, что при такой сосредоточении корабельной группировки в данном районе и общего напряжения на фоне вопроса о пролонгации "зернового соглашения", создания подобных провокаций, о которых очень громко сразу рапортуют оккупационные власти Крыма, является типичным способом решения подобных вопросов со стороны оккупационной власти Крыма и вообще страны-агрессора", - сказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что событиям на Крымском мосту можно только порадоваться.

"Вы можете не терроризировать спикеров, никто и ничего вам, видимо, не скажет, потому что никогда это не комментируют. Здесь можно разве что порадоваться такой ситуации - воды нет, моста нет, туристов нет и "хоть камни с неба"", - сказал он в эфире телемарафона.

Инцидент на Крымском мосту

Сегодня ночью на Крымском мосту раздались взрывы. Там мог разрушиться один пролет и получить повреждения другой. Из-за инцидента погибли два человека. Автомобильные и железнодорожные пути перекрыты.

Тем временем источники РБК-Украина в СБУ сообщили, что атака на мост была спецоперацией Военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГУРКримКрымский мост