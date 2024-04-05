ГУР и ВСУ организовали атаку на три российских аэродрома, повреждены Ту-95МС, - источники

По информации источников в ГУР, в результате атаки дронов, вероятно, серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2". Там же погибли семь оккупантов, среди них могут быть пилоты бомбардировщиков.

Еще одним объектом атаки стал военный аэродром в городе Ейск. В результате ударов украинских дронов там уничтожены по меньшей мере четыре оккупанта и полностью сгорели два вражеских Су-25.

Также собеседники сообщили о поражении еще одного аэродрома в Курске. О результатах этой атаки подробности пока не сообщают.

"Ночь на 5 апреля стала одной из самых черных для российской стратегической авиации и авиации в целом. Последствия только этой атаки будут ощутимы для оккупантов в долгосрочной перспективе. Но это не последняя подобная операция, мы, как говорится, "еще не начинали", - заявил собеседник из ГУР.