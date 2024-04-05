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ГУР и ВСУ организовали атаку на три российских аэродрома, повреждены Ту-95МС, - источники

Иллюстративное фото: Украина атаковала аэродромы россиян, повреждены Ту-95МС (росСМИ)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Главное управление разведки вместе с Вооруженными силами Украины в ночь на 5 апреля организовали операцию, в рамках которой были нанесены удары по трем аэродромам россиян. В частности, повреждены бомбардировщики Ту-95МС.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Силах обороны Украины.

По информации источников в ГУР, в результате атаки дронов, вероятно, серьезные повреждения получили по меньшей мере три стратегических бомбардировщика Ту-95МС на аэродроме "Энгельс-2". Там же погибли семь оккупантов, среди них могут быть пилоты бомбардировщиков.

Еще одним объектом атаки стал военный аэродром в городе Ейск. В результате ударов украинских дронов там уничтожены по меньшей мере четыре оккупанта и полностью сгорели два вражеских Су-25.

Также собеседники сообщили о поражении еще одного аэродрома в Курске. О результатах этой атаки подробности пока не сообщают.

"Ночь на 5 апреля стала одной из самых черных для российской стратегической авиации и авиации в целом. Последствия только этой атаки будут ощутимы для оккупантов в долгосрочной перспективе. Но это не последняя подобная операция, мы, как говорится, "еще не начинали", - заявил собеседник из ГУР.

 

Атаки на аэродромы РФ

Напомним, сегодня, 5 апреля, в России пожаловались на массированную атаку дронов. Враг заявлял о том, что ПВО "удалось сбить" 53 дрона в разных регионах. Под атакой находились Морозовск Ростовской области, Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области, где находятся аэродромы.

Известно, что в Морозовске базируются российские стратегические бомбардировщики, которыми враг неоднократно атаковал Украину. Операцию по атаке на этот аэродром организовала СБУ, сообщили источники РБК-Украина.

В Энгельсе также находится база стратегических бомбардировщиков. Местные жители слышали там мощный взрыв рано утром, после чего включилась сирена.

Более детально об аэродромах, которые атаковали украинские защитники, - в материале РБК-Украина.

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