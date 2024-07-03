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ГУР и СВР ударили дронами по уникальному комбинату в России, - источники

Фото: Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова (росСМИ)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

В рамках совместной спецоперации Главного управления разведки (ГУР) и Службы внешней разведки (СВР), в ночь на 1 июля, был поражен дронами-камикадзе Оскольский электрометаллургический комбинат имени Угарова (ОЭМК).

Об этом РБК-Украина рассказали источники в спецслужбе.

ОЭМК является единственным на территории России металлургическим предприятием полного цикла. В результате удара прекратили работу две основные электроподстанции Белгородской области: 

  • ПС "Старый Оскол" вблизи села Незнамово;
  • ПС "Металлургическая" возле поселка Волоконовка. В частности подстанция является одной из крупнейших в Европе. 

В результате операции был полностью обесточен ОЭМК. На комбинате, в свою очередь, реализована технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах. Это позволяет получать металл, который практически свободен от вредных примесей и остаточных элементов. 

Из-за обесточивания были остановлены все электродуговые печи, в которых застыл металл. Для повторного запуска россиянам придется провести чистку печей и заменить дуговые элементы. Это может занять месяцы. Также существует вероятность того, что придется ставить новые печи. 

ОЭМК имеет важное значение для военно-промышленного комплекса (ВПК) страны-террориста, поскольку на нем производят высококачественную сталь для автопрома и машиностроения. 

Продукцией комбината пользуются такие предприятия российского ВПК: 

  • "ГАЗ"; 
  • "УАЗ";
  • "КамАЗ";
  • заводы группы подшипниковых компаний "ЕПК" и "SKF";
  • предприятие "АВТОНОРМАЛЬ".

Удары дронов по России 

В течение последних месяцев, ГУР и Служба безопасности Украины (СБУ) уже неоднократно успешно атаковали важные для врага объекты на его территории. Как пример, беспилотники поразили уже по меньшей мере 30 нефтеперерабатывающих заводов, терминалов и нефтебаз. Как отмечал президент Владимир Зеленский, для украинских дронов расстояние в 1,5 тысячи километров уже не является проблемой. 

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