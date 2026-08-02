ГУР создало систему наблюдения "Периметр", заменившую часовых на позициях

Инженеры ГУР разработали свою систему секторного наблюдения "Периметр". Она заменила военных, которые раньше должны физически сторожить на боевых позициях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на подкаст "Активное обсуждение".
О системе рассказал инженер подразделения "Крылья" с позывным "Осаком". По его словам, разработчики стремились сделать комплекс максимально простым, дешевым и взаимозаменяемым – буквально из компонентов, доступных на ближайшем радиорынке.
Комплекс оборудован двумя камерами. Первая – дневная или дневно-сумеречная, которая даже при отсутствии света показывает контуры объектов после заката. Вторая – инфракрасная, "теплак", для наблюдения за теплыми целями.
Фото: Рука в режиме ночной камеры комплекса "Периметр" (скриншот из подкаста "Активное обсуждение")
По словам военного, устройство почти невидимо для вражеских тепловизоров, особенно в период "зеленки", когда камера сливается с корой дерева.
"Периметр" гидроизолирован и может работать на двух батареях минимум сутки без подзарядки. Камеры закрепляют при развертывании позиций, а батарею размещают в блиндаже.
"Если камера закреплена, она там висит месяцами и в нее никто не ходит", - пояснил "Осака".
В настоящее время комплекс работает только в режиме наблюдения, без функции записи видео – инженеры сознательно отказались от нее, чтобы удешевить систему.
По словам защитника, "Периметр" стоит около 60 тысяч гривен. Из них примерно 30 тысяч – это цена камеры, а две батареи в комплекте обходятся еще почти в 10 тысяч гривен.
Напомним, украинские подразделения все активнее внедряют беспилотные системы и непрерывное наблюдение на поле боя – это позволяет своевременно выявлять врага и минимизировать риски для личного состава.
Ранее ГУР демонстрировало и другие собственные разработки. В частности, разведчики показали морские дроны-дрононосцы , которыми Украина поражает цели в акватории оккупированного Крыма и российские катера в Черном море.